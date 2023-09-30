Обручились в самолете - москвич сделал предложение по пути в Сочи

Опубликовано: 12:41, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сюрприз устроил молодой человек своей девушке по пути на отдых в Сочи. Он предложил выйти за него прямо в летящем самолете.

Пассажиры рейса Москва-Сочи стали свидетелями трогательной истории: парень сделал девушке предложение в воздухе.

Необычный инцидент случился на борту авиалайнера компании Utair. Когда самолет находится выше облаков, молодой человек встал на одно колено и предложил любимой руку и сердце.

«Владимир и Яна летели на отдых. Молодой человек решил, что предложение на высоте 10 тысяч метров приятно удивит девушку - и не прогадал. Такой трогательный момент запомнится паре на всю жизнь»

– перевозчик

Возлюбленная романтичного мужчины согласилась, пассажиры, наблюдавшие сцену, поздравили пару с помолвкой бурными аплодисментами. Молодые люди были на седьмом небе от счастья.