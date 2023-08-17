Обокрал в мечети - узбекистанец попался в Стамбуле

В аэропорту Стамбула гражданин Узбекистана обокрал пассажиров, спящих в мечети. Преступление было снято камерами видеонаблюдения.
В мечети в стамбульском аэропорту обокрали пассажиров.
Путешественники спали, когда в помещение вошел узбекистанец с приятелем. Новоприбывшие решили воспользоваться ситуацией и вытащить из вещей спящего поясную сумку. Пока приятель отвлекал внимание других посетителей мечети, гражданин Узбекистана обокрал путешественников и удалился в помещение для омовения, где пересчитал незаконно полученные деньги, и удалился из аэропорта.
Пострадавший пассажир обратился в полицию, благодаря видео с камер наблюдения обе злоумышленника были оперативно задержаны, они не успели уехать с территории авиагавани, сообщает турецкое издание Art’s Magazin.
Гражданин Узбекистана получил срок за совершенное преступление.