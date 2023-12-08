Вестник Кавказа

Новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу будет иностранец

Новым главным тренером сборной Азербайджана по футболу будет иностранец
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборную Азербайджана по футболу будет тренировать иностранец. АФФА отказалась от идеи назначить на этот пост отечественного специалиста.

АФФА решила не приглашать на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу отечественного специалиста. Об этом сообщают местные СМИ.

Организация была заинтересована в том, чтобы национальную команду возглавил нынешний рулевой "Карабаха", однако Гурбан Гурбанов отказался от этого предложения. После этого было принято решение, что новым главным тренером должен стать иностранец.

На данный момент неизвестно, кто именно будет тренировать сборную. Ранее сообщалось, что основными кандидатами являются российский специалист Станислав Черчесов и два турецких наставника – Шенол Гюнеш и Фатих Терим.

Напомним, предыдущий главный тренер сборной Джанни Де Бьязи покинул команду после неудовлетворительных результатов в отборе на Евро-2024.

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