Новый пакет санкций против России подготовили США – СМИ

США могут ввести новые санкции в отношении РФ. Они включают в себя ограничения в банковской сфере и энергетике.

Соединенные Штаты завершили подготовку нового пакета санкций против России. Об этом сообщают источники.

По их данным, цель новый ограничительных мер – усилить давление на Россию в ходе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, передает Reuters.

Согласно предварительной информации, в новый санкционный пакет могут войти ограничения в банковской сфере и энергетике.

При этом пока нет понимания, согласится ли американский президент Дональд Трамп объявить о новых санкциях против России.

На днях в США сообщили, что в ближайшие 100 дней будут работать над тем, чтобы состоялись прямые переговоры Москвы и Киева.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа не хочет вводить новые ограничительные меры в отношении РФ, чтобы не поставить под угрозу урегулирование на Украине.