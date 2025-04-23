Вестник Кавказа

США берут 100 дней на организацию переговоров Москвы и Киева

США берут 100 дней на организацию переговоров Москвы и Киева
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США потребуются еще 100 дней для того, чтобы организовать прямые переговоры России и Украины. Об этом сообщил Вэнс, указав на разные позиции сторон.

В ближайшие 100 дней американская сторона будет работать над тем, чтобы состоялись прямые переговоры Москвы и Киева, объявил вице-президент США Джей Вэнс, передает Fox News.

"У нас есть мирное предложение, и мы собираемся провести в следующие 100 дней тяжелую работу для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров"

– Вэнс

Он отметил, что в отведенный срок будут предприниматься шаги по сближению позиций сторон, так как "существует очень большой разрыв между тем, что хотят россияне и что хотят украинцы".

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