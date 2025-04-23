В Вашингтоне сообщили о продвижении в переговорах России и США

Между РФ и США продолжаются переговорный процесс, рассказал помощник Трампа по нацбезопасности. Уолтц добавил, что в США видят возможности для сделки по ситуации на Украине.

Контакты Москвы и Вашингтона по урегулированию на Украине продолжаются, процесс идет, поделился помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

"Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями"

– Уолтц

Представитель Вашингтона добавил, что в процессе урегулирования необходимо стремление двух сторон к миру, необходимо сесть за стол переговоров.

"Мы считаем, что сделка по-прежнему возможна"

– Уолтц

Ранее стало известно, что американская сторона не намерена отказываться от роли посредника в украинском вопросе.