Новый отель появится в Гагре к лету

В Абхазии к летнему сезону планируют открыть первый арт-отель. Он строится в курортной Гагре и будет рассчитан на 166 гостей.

В Гагре откроется арт-отель, завершить строительные работы планируется уже к лету.

Объект строится с 2022 года, осенью 2024 года он подключился к российской программе льготного кредитования. В целом отель обойдется в 256 млн рублей, объем заемных средств – 181 млн рублей.

Отель Astoriya будет включать 33 номера на 166 человек. Первый абхазский арт-отель – детище отельера Илоны Ампар.

"Наш арт-отель станет территорией искусства, он будет предназначен погружению людей в творческий мир абхазских мастеров и привлечет в Абхазию интересующихся искусством людей"

– Ампар

Рядом с отелем появится арт-галерея, в ней местные художники смогут бесплатно проводить выставки.

Также на территории будут работать три бассейна и зоны отдыха, передает Sputnik Абхазия.