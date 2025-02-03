Новый отель появится в Гагре к лету

В Гагре откроется арт-отель, завершить строительные работы планируется уже к лету.
Объект строится с 2022 года, осенью 2024 года он подключился к российской программе льготного кредитования. В целом отель обойдется в 256 млн рублей, объем заемных средств – 181 млн рублей.
Отель Astoriya будет включать 33 номера на 166 человек. Первый абхазский арт-отель – детище отельера Илоны Ампар.
"Наш арт-отель станет территорией искусства, он будет предназначен погружению людей в творческий мир абхазских мастеров и привлечет в Абхазию интересующихся искусством людей"
– Ампар
Рядом с отелем появится арт-галерея, в ней местные художники смогут бесплатно проводить выставки.
Также на территории будут работать три бассейна и зоны отдыха, передает Sputnik Абхазия.