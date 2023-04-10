Новый имплант ученых КБГУ поможет лечить переломы позвоночника

Опубликовано: 21:24, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кабардино-балкарские ученые получили разрешение на переход к клиническим испытаниям своего новейшего импланта для позвоночника, разработанного ими на основе полимера для лечения переломов.

Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) разработали и создали имплантируемое изделие для позвоночника. Оно изготовлено из суперконструкционного полимера, используемого при переломах, сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые КБГУ успешно изготовили из синтезированного в лаборатории вуза полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) спинальный кейдж, позволяющий сохранить высоту межпозвоночного пространства при переломах позвонков или стирании межпозвоночных дисков", говорится в сообщении, передает ТАСС.

Биоинтертность материала, его рентгенопрозрачность, химическая и термическая стабильность, а также возможность адаптации индивидуально к каждому пациенту дает высокие перспективы таких полимерных материалов в реконструктивной хирургии.

Их прочность очень близка к прочности человеческой кости, и в определенных случаях такие полимеры – отличная альтернатива титана и его сплавов. К тому же, в отличие от всех представленных на отечественном рынке полимерных материалов медицинского назначения, они - отечественные.

"Сейчас мы приступили к изготовлению конкретных медицинских имплантируемых изделий из ПЭЭК для дальнейшей сертификации", - добавила Хаширова.

Новый полимер уже прошел экспертизу и по токсикологическим и санитарно-химическим показателям, которая показала, что он отвечает требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям для контакта с организмом человека. Получено разрешение перейти к клиническим испытаниям.