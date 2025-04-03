Новый аэропорт Алят в Азербайджане будет международным

В Азербайджане строится новый аэропорт в СЭЗ Алят, он будет обслуживать как грузовые, так и пассажирские рейсы. Аэропорт будет международным.

В Свободной экономической зоне Алят в Азербайджане строится новый аэропорт, он будет обслуживать международные рейсы, сообщил председатель правления Уполномоченного органа СЭЗ Алят Валех Алескеров.

Изначально воздушная гавань предназначалась для грузовых перевозок, теперь аэропорт Алят будет многофункциональным.

"Ранее предполагалось, что это будет грузовой аэропорт, но теперь принято решение сделать его многофункциональным"

– Валех Алескеров

По его словам, новый аэропорт сделает более удобным решение транспортно-логистических вопросов для инвесторов.

Площадь будущего международного аэропорта составит 750 га.