Опубликовано: 17:51, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Удивительную смекалку и ловкость, достойные, впрочем, лучшего применения, проявили преступники в Казахстане. Они организовали банду пиратов, обворовывая фуры прямо на ходу.

Настоящие пираты, только не морские, а сухопутные, орудовали на автотрассе в Жетысуской области, пишет Polisia.kz.

На дороге, соединяющей Алматы с Усть-Каменогорском, стали происходить необычные ЧП: у водителей фур товары исчезали из кузова, хотя они нигде не останавливались по дороге.

Полицейские провели расследование и поймали банду из шести человек, регулярно промышлявших пиратством, - они делали разрез на тенте и воровали вещи через него.

"Действовали они по одной схеме: выезжали на трассу ночью и пристраивались за идущей фурой. При этом старались выбрать место на шоссе, где фура сбрасывала скорость и не виляла. Фары были заблаговременно выключены, светоотражающие элементы, в том числе сзади, - заклеены"

– замначальника регионального департамента полиции Ельдар Абдикенов

По его словам, затем бандиты брали его на абордаж с помощью специальной лестницы с крючком - она закидывалась на крышу грузовика и два человека по ней перебирались на крышу. Один углублялся внутрь, второй оставался на тенте, принимал ворованные вещи у первого и кидал их на обочину.

Утром туда приезжали их сообщники и забирали товары. Сбывалось краденое по каналам в Алматы.