Новые экопляжи появятся к лету в Сочи

Экопляжей в Сочи в этом году станет больше в два раза. Новые такие объекты создаются в Адлерском и Лазаревском районах.
Еще три экопляжа появятся в Сочи к лету, рассказали в городской администрации.
В ведомстве объяснили, чем экопляж отличается от обычного.
- Для его обустройства применяются натуральные материалы.
- Наружное освещение выполнено по принципу экологичности.
- Создатели применяли самые новые инженерные технологии.
- На экопляже реализован раздельный сбор отходов, пишет ТАСС.
Самый протяженный - экопляж "Жемчужина Сочи". Он находится в Адлере. Длина береговой линии превышает полкилометра. Еще два пляжа - "Касабланка" и "Аквамарин" - расположены в Лазаревском районе. Их общая длина превышает 350 м.
Изюминкой "Жемчужины Сочи" станет уникальное сооружение - круглогодичный бассейн с подогревом и морской водой. На пляже также будут площадки для детей и спортсменов.
Напомним, первый в РФ экопляж появился в прошлом году именно в Сочи - это "Маяк" на Приморской набережной. На курорте также действуют еще два экопляжа - "Дагомыс" и "Остров".