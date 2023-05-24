Новые экопляжи появятся к лету в Сочи

Опубликовано: 22:23, 24 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Администрация Сочи

Экопляжей в Сочи в этом году станет больше в два раза. Новые такие объекты создаются в Адлерском и Лазаревском районах.

Еще три экопляжа появятся в Сочи к лету, рассказали в городской администрации.

В ведомстве объяснили, чем экопляж отличается от обычного.

Для его обустройства применяются натуральные материалы.

Наружное освещение выполнено по принципу экологичности.

Создатели применяли самые новые инженерные технологии.

На экопляже реализован раздельный сбор отходов, пишет ТАСС.

Самый протяженный - экопляж "Жемчужина Сочи". Он находится в Адлере. Длина береговой линии превышает полкилометра. Еще два пляжа - "Касабланка" и "Аквамарин" - расположены в Лазаревском районе. Их общая длина превышает 350 м.

Изюминкой "Жемчужины Сочи" станет уникальное сооружение - круглогодичный бассейн с подогревом и морской водой. На пляже также будут площадки для детей и спортсменов.

Напомним, первый в РФ экопляж появился в прошлом году именно в Сочи - это "Маяк" на Приморской набережной. На курорте также действуют еще два экопляжа - "Дагомыс" и "Остров".