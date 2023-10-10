Новогодние праздники: куда отправятся россияне?

Опубликовано: 12:31, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новогодние каникулы 2023-2024 большинство россиян проведет внутри страны. Они планируют гулять по Москве и Петербургу, дышать морским воздухом в Калининграде и Сочи, оздоравливаться в Минводах.

Отдыхать в новогодние праздники большинство россиян планирует внутри страны, показало исследование сервиса "Яндекс Путешествия".

"Направления дальнего зарубежья составляют 24,9% от поездок, а поездки по России - это 71,6%"

– исследование

Где проведут каникулы россияне? Наиболее востребованы путешествия в такие города, как Москва, Калининград, Сочи, Санкт-Петербург и Минводы.

Перелет с 22 декабря по 8 января обойдется в среднем в 16,1 тыс рублей.

Те, кто собирается отправиться за границу на Новый год, либо выбирают экзотические направления и пляжный отдых, либо экскурсионный туризм в ближнем зарубежье.

Востребованы поездки в Таиланд, Турцию, Эмираты, Шри-Ланку, Индию. Перелет в среднем обойдется дороже 97 тыс рублей.

Значительно дешевле стоят авиабилеты в страны СНГ на новогодние праздники - порядка 28 тыс рублей. В Узбекистане россиян интересуют Самарканд, в Белоруссии - Минская и Могилевская области, в Абхазии - Гагра.