Россияне активно бронируют новогодний отдых в Грузии

Опубликовано: 16:43, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Россияне уже планируют новогодние поездки, среди востребованных направлений - Грузия. Туристы выбирают туры с экскурсиями в Тбилиси.

В осенне-зимнем сезоне 2023 года Грузия стала одним из самых популярных у россиян зарубежных направлений.

"Мы видим заметный рост спроса на пакетные туры и наземное размещение в Грузии. <…> Глубина продаж достигает конца декабря, уже активно бронируются туры на новогодние праздники"

– туроператор FUN&SUN

В летние месяцы выбор отдыхающих традиционно падал на приморские города, спросом пользовался Батуми. Сегодня россияне больше интересуются экскурсионными турами в Тбилиси.

Чаще всего россияне планируют провести в Грузии на отдыхе до шести дней. Авиабилеты как на осень, так и на Новый год, пока есть, но в дальнейшем не исключен дефицит билетов на новогодние каникулы.