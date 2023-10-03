Россияне активно бронируют новогодний отдых в Грузии

Россияне уже планируют новогодние поездки, среди востребованных направлений - Грузия. Туристы выбирают туры с экскурсиями в Тбилиси.
В осенне-зимнем сезоне 2023 года Грузия стала одним из самых популярных у россиян зарубежных направлений.
"Мы видим заметный рост спроса на пакетные туры и наземное размещение в Грузии. <…> Глубина продаж достигает конца декабря, уже активно бронируются туры на новогодние праздники"
– туроператор FUN&SUN
В летние месяцы выбор отдыхающих традиционно падал на приморские города, спросом пользовался Батуми. Сегодня россияне больше интересуются экскурсионными турами в Тбилиси.
Чаще всего россияне планируют провести в Грузии на отдыхе до шести дней. Авиабилеты как на осень, так и на Новый год, пока есть, но в дальнейшем не исключен дефицит билетов на новогодние каникулы.