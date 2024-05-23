Новая молочная ферма откроется летом в Ставропольском крае

Строительство фермы началось в прошлом году, на ней будет несколько тысяч голов скота. Первое молоко рассчитывают получить уже через несколько месяцев.

В Ставропольском крае готовится к открытию новая молочная ферма. Об этом сказано в Telegram-канале главы Кировского округа, на территории которого будет располагаться предприятие.

Николай Новопашин подчеркнул, что поголовье скота составит несколько тысяч голов.

"Инвестиционный проект предусматривает создание двух ферм, каждая из которых будет рассчитана на 2 тысячи голов скота, а с учетом молодняка количество достигнет 4 тысяч"

– глава округа

Он также привел слова инвестора, который поведал, что первое молоко на ферме рассчитывают получить уже в июле-августе, а полная реализация первой очереди запланирована на 2026 год.

Напомним, строительством фермы началось в 2023 году, им занимается агрохолдинг "Степь".