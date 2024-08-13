Новая экотропа заработала на курорте Архыз

Экотропа с романтичным названием Пихтовая заработала на курорте Архыз в КЧР. Протяженность прогулки по ней – 5,5 км. Большая часть маршрута пролегает через хвойный лес.

Еще одна экологическая тропа заработала на действующем в Карачаево-Черкесии курорте Архыз, рассказали в его пресс-службе.

Новая экотропа получила название Пихтовой – оно было выбрано из-за того, что туристам, гуляющим по ней, надо будет идти по большей части через хвойный лес, причем не только пихтовый, но и сосновый.

Длина тропы пять с половиной километров. Предполагается, что на ее преодоление понадобится 2-3 часа. Она снабжена всей необходимой инфраструктурой.

Стартовая точки Пихтовой – верхняя станция "канатки" "Северное сияние". Она расположена на высоте 2350 м над уровнем моря. Конечная точка маршрута – нижняя станция этой же дороги. Ее высота – 1660 м.

Ранее гендиректор "УК Архыз" Роман Киранчук рассказал о планах нарастить протяженность экотроп курорта в следующем году почти втрое, так что их общая длина составит около ста километров.