Незаконное казино закрыли в Адыгее

Опубликовано: 23:49, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: СУ СКР по Адыгее

Нелегальное заведение для азартных игр ликвидировали в Майкопском районе. Подозреваемые - четверо местных жителей. До суда они взяты под стражу.

Нелегальное казино закрыли полицейские, омоновцы и росгвардейцы в Адыгее, сообщает СУСК по республике.

Предварительно известно, что четверо местных жителей, специально объединившись в организованную группу, не позже середины прошлого сентября открыли в Майкопском районе небольшое казино.

Для азартных игр использовались планшеты и мобильник, подключенные к интернету. Победители получали материальное вознаграждение.

Операцию по закрытию казино проводили полицейские, бойцы ОМОН и росгвардейцы.

Открыто уголовное дело. Все его фигуранты отправлены под стражу.