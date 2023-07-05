Незаконное казино закрыли в Адыгее

Нелегальное заведение для азартных игр ликвидировали в Майкопском районе. Подозреваемые - четверо местных жителей. До суда они взяты под стражу.
Нелегальное казино закрыли полицейские, омоновцы и росгвардейцы в Адыгее, сообщает СУСК по республике.
Предварительно известно, что четверо местных жителей, специально объединившись в организованную группу, не позже середины прошлого сентября открыли в Майкопском районе небольшое казино.
Для азартных игр использовались планшеты и мобильник, подключенные к интернету. Победители получали материальное вознаграждение.
Операцию по закрытию казино проводили полицейские, бойцы ОМОН и росгвардейцы.
Открыто уголовное дело. Все его фигуранты отправлены под стражу.