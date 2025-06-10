Нетаньяху заявил, что США помогают Израилю отражать атаки Ирана

Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за содействие в деле защиты неба Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Вашингтон оказывает помощь ЦАХАЛ в защите неба от воздушных угроз Ирана. Как сообщил политик, пилоты США сбивают беспилотники, а американские системы ПВО уничтожают ракеты, которые летят в сторону Тель-Авива.

"Американские пилоты, как и наши пилоты, сбивают беспилотники, которые направляются в Израиль. Американские ракетные батареи THAAD помогают защищать Тель-Авив и территорию вокруг него. Американские корабли с системой [ПРО] Aegis в Средиземном море"

– Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за помощь, отметив, что доверяет решениям президента США.

Отметим, что операция Израиля "Восстающий лев" была начала 13 июня. Израиль нанес удары по Тегерану, а также по ряду объектов в Мешхеде, Тебризе, Исфахане и других городах Ирана.