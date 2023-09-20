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Несколько человек задержаны на акции протеста в Ереване

Несколько человек задержаны на акции протеста в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Силовики задержали несколько протестующих на митинге в столице Армении. Им вменяется участие в массовых беспорядках.

Акция протеста продолжается в Ереване на площади Республики у здания правительства: несмотря на позднее время, демонстранты не собираются расходиться.

Несколько человек из них задержаны полицией, по данным РИА Новости, правоохранители забрали минимум девять демонстрантов. Они подозреваются в участии в массовых беспорядках.

Следственный комитет подтверждает задержания, но не уточняет их количество.

Сообщается, что одному из митингующих стало плохо, на "скорой" его отвезли в больницу. Что именно с ним случилось, неизвестно.

По информации Sputnik Армения, силовики оцепили и район правительственных дач – там расположен в том числе особняк премьера Никола Пашиняна.

Акции протеста в Ереване: обстановка накаляется

Акции протеста в Ереване: обстановка накаляется

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