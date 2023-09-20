Несколько человек задержаны на акции протеста в Ереване

Силовики задержали несколько протестующих на митинге в столице Армении. Им вменяется участие в массовых беспорядках.
Акция протеста продолжается в Ереване на площади Республики у здания правительства: несмотря на позднее время, демонстранты не собираются расходиться.
Несколько человек из них задержаны полицией, по данным РИА Новости, правоохранители забрали минимум девять демонстрантов. Они подозреваются в участии в массовых беспорядках.
Следственный комитет подтверждает задержания, но не уточняет их количество.
Сообщается, что одному из митингующих стало плохо, на "скорой" его отвезли в больницу. Что именно с ним случилось, неизвестно.
По информации Sputnik Армения, силовики оцепили и район правительственных дач – там расположен в том числе особняк премьера Никола Пашиняна.