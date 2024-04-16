Непристегнутых лихачей штрафовали в Дагестане

Более 3 тыс водителей попались в Дагестане с непристегнутым ремнем безопасности. Им был выписан штраф, сообщили в региональной Госавтоинспекции МВД.

В Дагестане за последние сутки было выписано свыше трех тысяч штрафов за вождение автомобиля без пристегнутого ремня безопасности. Эта цифра подтверждает, что проблема незаконного использования ремней безопасности на дорогах региона остается актуальной. Отметим, что в настоящее время сумма штрафа за такое нарушение составляет 1 тыс рублей.

«За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции Дагестана за нарушение правил применения ремней безопасности к ответственности привлечено 3062 водителя транспортных средств, в том числе 1938 – камерами, фиксирующими нарушения в автоматическом режиме»

– пресс-служба управления Госавтоинспекции МВД по Дагестану.

Отметим, что непристегнутый ремень может привести к тяжелым последствиям при дорожно-транспортных происшествиях. Водитель или пассажир автомобиля без ремня подвергают себя значительно большему риску получить серьезные травмы в случае аварии. Ремень безопасности является первым и наиболее эффективным средством защиты от ушибов, переломов и более тяжелых повреждений при автокатастрофе. Поэтому соблюдение правила использования ремня безопасности на дороге является необходимым условием для обеспечения безопасности всех участников движения.