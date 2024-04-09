Транспорт в Дубае - как пользоваться и не получить штраф?

Как устроено метро Дубая? Где и как приобрести транспортную карту? Как туристу пользоваться такси в Дубае и сколько оно стоит? Чего нельзя делать в транспорте Дубая и какие грозят штрафы?

В Дубае достаточно широко развита сеть общественного транспорта, чаще всего туристы пользуются метро или такси. В метро различают три вида вагонов с разными проездными. Также по городу курсируют автобусы, трамваи, водный транспорт. Что нужно знать о транспорте в Дубае и как им пользоваться?

Транспортная карта NOL

Единственный способ оплаты проезда в метро, трамвае, речном транспорте и автобусах Дубая - транспортная карта. Приобрести карту Nol можно на любой станции метро у кассира. Есть три вида карт: красная, серебряная, золотая.

Красная карта включает определенное число поездок, либо является проездным на день. Пополнять ее можно ограниченное количество раз. Красную карту нельзя использовать как «кошелек».

Золотая и серебряная карта Nol - аналог «Тройки», «Стрелки», «Подорожника», это карта-кошелек. На каждого пассажира приобретается отдельная транспортная карта.

Серебряная карта самая популярная и оптимальная. Ее можно пополнять как «кошелек» и держать на ней любую сумму (но не менее 7 дирхам). В среднем поездка по этой карте будет стоит 3 дирхама (стоимость зависит от зоны). За саму карту удерживается 6 дирхам.

Золотая карта дает доступ в вагон повышенной комфортности, преимуществами этого вагона можно назвать более удобные сиденья, меньшее число пассажиров. Проезд по ней стоит вдвое дороже, чем по «серебряной».

Транспортная карта (за исключением красной) работает в течение пяти лет, деньги на ней не сгорят, но если по окончании отпуска вы захотите снять средства с карты NOL, сделать это можно в кассе, взимается комиссия.

Серебряной смарт-картой NOL в Дубае также можно оплачивать такси и проезд в междугородних автобусах, например следуя в Абу-Даби.

Важно! Транспортную карту принимают для оплаты в супермаркетах Carrefour, Lulu, Al Maya, в аптеках Aster,в ресторанах Burger King и других заведениях - информацию можно узнать на кассе. Таким образом, Nol для россиян в Дубае может быть удобной альтернативой банковской карте. Класть деньги на карту можно на станциях метро в автоматах или у кассира.

Метро Дубая

Через весь Дубай тянется метро, в том числе станции есть в аэропорту. Многие станции метро расположены с краю от главной транспортной артерии Дубая - Sheikh Zayed Road и выделяются золотым куполом. Всего на дубайской схеме метро две ветки - красная и зеленая, в планах строительство третьей, синей, она пойдет в районы, расположенные в пустыне. Чтобы ориентироваться было удобнее, можно пользоваться приложением «Яндекс.Метро» и в списке городов выбрать Дубай.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Поезда в метро Дубая беспилотные, кабина не предусмотрена, поезда ходят в среднем раз в 3-4 минуты, метро наземное, открытое, работает бесплатный вай-фай.

Карту NOL обязательно прикладывать к турникетам как на входе, так и на выходе. На каждой станции метро есть бесплатный туалет (в холле за турникетами), для удобства пассажиров имеются лестницы, эскалаторы и лифты.

В составе каждого поезда три вида вагонов. Один крайний вагон отведен для «золотого» класса, это вагон повышенной комфортности, попасть в него можно только по «золотой» карте. На другом конце состава - женский, «розовый» вагон, в нем могут ездить только женщины и дети, специальный проездной не нужен. Все остальные вагоны - общие, «серебряные». Отличить вагоны можно по яркой желтой, серой или розовой полосе на полу - как на платформе, так и при входе в вагон.

Штраф в метро в размере 100 дирхам (2,5 тыс рублей) могут выписать:

мужчинам за проезд в женском вагоне;

пассажирам, которые по обычному билету едут в «золотом» вагоне;

пассажирам, употребляющим еду и напитки в поезде.

Трамвай и монорельс

Трамвай в Дубае ходит только в одном районе города - Дубай Марина, пересадку на него можно сделать со станций метро Sobha Realty и DMСС. Станция Sobha Realty соответствует станции трамвая Dubai Marina и это единственная остановка, где трамвай идет в двух направлениях. На остальных остановках нет выбора и ехать можно только в одном направлении, трамвай объезжает район Марина кругом, останавливается у торгового центре Марина молл и после этого идет в сторону Пальмы и района Al Sufouh. На трамвае можно добраться до района JBR, с пляжем и набережной, остановка - в пяти минутах ходьбы от пляжа, также от станции Jumeirah Beach Residence 2 можно дойти до острова, на котором находится колесо обозрения - Bluewaters.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

В трамвае, также как и в метро, есть золотой, серебряный и розовый вагоны. Поезда трамвая - белые, метро - синие. На станции перед посадкой в трамвай и после выхода надо приложить транспортную карту к валидатору - оранжевой коробочке на платформе. Если не сделать этого перед посадкой, контроллер выпишет штраф, если не сделать после поездки - с карты будет списана максимальная сумма за проезд. Трамвай ходит в среднем раз в 7 минут.

Монорельс - транспорт, который курсирует только на острове Пальма, по "стволу". Чтобы добраться туда общественным транспортом, нужно доехать на трамвае до остановки Palm Jumeirah, затем пройти по переходу по указателям до станции монорельса и приобрести отдельный билет - при покупке билета туда-обратно цена будет выгоднее.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Другой городской транспорт

Также в Дубае развита автобусная сеть, маршруты удобно проверять в Google. Крупный автобусный узел есть у торгового центра Mall Of Emirates возле одноименной станции метро, от торгцентра Ibn Battuta Mall можно отправиться на автобусу в Абу-Даби, столицу Эмиратов. Проезд оплачивается картой NOL.

Водный транспорт связывает районы Дубая, например можно добраться из гавани в Марине до Al Shindagha, путешествие проходит вокруг острова Пальма.

Внутри района Dubai Marina ходят водные автобусы.

Водная переправа работает в Старом городе - это простой способ добраться до Золотого рынка из квартала Al Fahidi

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Во многие районы удобнее всего добраться на такси. Городское такси - светлые автомобили с цветной крышей. Такси бывают вместимостью четыре пассажира и шесть, цена проезда почти не отличается. Такси можно ловить на улице рукой, часто такси стоят в ожидании возле отелей. При посадке в свободное такси на счетчике будет 5 дирхам. Можно заказать машину через приложении Careem, на счетчике будет 8 дирхам. В выходные и при посадке в такси в торговых центрах на счетчике может быть 12 дирхам. В среднем поездка по городу стоит 35 дирхам (почти 900 рублей), но все зависит от расстояния и пробок, поездка на короткое расстояние будет стоить 20-25 дирхам, в отдаленные районы - до 100 дирхам. Туристам удобнее всего платить за поездку с помощью транспортной карты либо наличными. В Дубае также работает такси Яндекса Yango, оно обычно немного дороже городского, есть и автомобили бизнес-класса, занимающиеся развозом, они обычно работают только за наличные.

Кроме того, туристы в Дубае могут арендовать автомобили, электросамокаты, электровелосипеды.