Непогода закрыла аэропорт Ставрополя

Аэропорт Ставрополя закрыт после резкого похолодания в регионе: понижение составило 25 градусов. Кроме того, начались осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сначала дождь, а потом резкое снижение температуры создали условия несовместимые с работой аэропорта Ставрополя.

В воздушное гавани сообщили, что несколько самолетов были вынуждены совершить посадку в Минводах, один рейс отменили.

«Аэропорт работает по фактической погоде. На текущий момент отменен рейс в Екатеринбург, три рейса перенаправлено в Минеральные Воды»

– пресс-служба аэропорта

Напомним, что столбики термометров за стуки ушли вниз на 25 градусов: дневное тепло сменилось похолоданием до 10-15 мороза.