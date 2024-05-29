Непогода придет на Кубань 1 октября

Синоптики предупредили о сильных дождях в Краснодарском крае. Непогода придет в регион 1 октября.

Начиная с первого октября, жители Краснодарского края столкнутся с ухудшением погодных условий. Ожидается, что температура воздуха снизится, а осадки усилятся. Специалисты метеорологической службы региона предупреждают о возможности ливней, особенно в южных районах края.

Ветер усилится, достигая скорости до 18 м/с. С осадками в регионе прогнозируется понижение температуры. Днем столбики термометров может опуститься до отметки в 15 градусов. Однако в районах, расположенных ближе к горам, ждут более теплой погоды, где температура воздуха может подняться до 23 градусов.

Погодные условия на побережье Черного моря также изменятся: прогнозируется облачная погода с вероятностью осадков и гроз.

«Ночью столбики термометров покажут от +15 до +20, а днем 1 октября до +27, 2-го числа – до +25»

– Гидрометцентр по региону