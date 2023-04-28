Неизвестные обстреляли вагон-дом в Гюмри

Дом-вагон подвергся обстрелу сегодня утром в Гюмри (Ширакская область), рассказали в Следкоме Армении.
Полиция получила сигнал о ЧП в 08:45 по местному времени (07:45 мск). Звонивший сообщил, что у магазина на улице Бульварной лежат гильзы и битое стекло.
На месте событий
Правоохранители провели следственные действия, в ходе которых нашли у магазина 15 гильз. Дом-вагон, который не использовался по назначению и стоял рядом с магазином, получил повреждения: на его стенах и окнах обнаружились девять следов от выстрелов.
Расследование
Судя по записям камер видеонаблюдения, в районе 01:50 ночи (00:50 мск) к магазину подъехал автомобиль. Далее на записи видны вспышки, так что, судя по всему, дом обстреляли сидевшие в ней люди.
Пострадал ли кто-то, неизвестно. Правоохранители допросили несколько человек.