Вестник Кавказа

Неизведанную башню нашли в Северной Осетии

Неизведанную башню нашли в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пригородном районе обнаружили средневековую башню. Ранее постройка не изучалась и не обследовалась специалистами.

На склоне горы в Пригородном районе Северной Осетии археологи обнаружили средневековую сторожевую башню. Ранее башню не обследовали ни историки, ни археологи.  

«Речь идет о средневековой башне, которая расположена на южном склоне горы Хиах в районе Санибанского перевала.  Эта башня на момент обнаружения не числилась в реестре и списках объектов культурного наследия, поэтому она пока до конца не обследована. Предварительно можно сказать, что это сигнально-сторожевая башня»

– пресс-служба комитета по охране культурного наследия Северной Осетии

Согласно предварительным данным, сторожевые башни, подобные той, что была открыта, применялись в средние века для защиты от врагов. С их помощью можно было не только отслеживать передвижение неприятеля, но и сообщать о тревоге ближайшим населенным пунктам.

Запланированы работы по исследованию стен, фундамента и местоположения башни. Это даст возможность задокументировать уникальные архитектурные элементы, которые могли отличаться от более известных сооружений в других частях Северного Кавказа. Например, типичный формат башен Кавказа включает в себя многослойную структуру с использованием бойниц – узких вертикальных отверстий для ведения огня и наблюдения.

Кроме того, сторожевые башни также являются источниками для изучения социальной структуры и уровня организации местных сообществ.

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