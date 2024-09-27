Неизведанную башню нашли в Северной Осетии

В Пригородном районе обнаружили средневековую башню. Ранее постройка не изучалась и не обследовалась специалистами.

На склоне горы в Пригородном районе Северной Осетии археологи обнаружили средневековую сторожевую башню. Ранее башню не обследовали ни историки, ни археологи.

«Речь идет о средневековой башне, которая расположена на южном склоне горы Хиах в районе Санибанского перевала. Эта башня на момент обнаружения не числилась в реестре и списках объектов культурного наследия, поэтому она пока до конца не обследована. Предварительно можно сказать, что это сигнально-сторожевая башня»

– пресс-служба комитета по охране культурного наследия Северной Осетии

Согласно предварительным данным, сторожевые башни, подобные той, что была открыта, применялись в средние века для защиты от врагов. С их помощью можно было не только отслеживать передвижение неприятеля, но и сообщать о тревоге ближайшим населенным пунктам.

Запланированы работы по исследованию стен, фундамента и местоположения башни. Это даст возможность задокументировать уникальные архитектурные элементы, которые могли отличаться от более известных сооружений в других частях Северного Кавказа. Например, типичный формат башен Кавказа включает в себя многослойную структуру с использованием бойниц – узких вертикальных отверстий для ведения огня и наблюдения.

Кроме того, сторожевые башни также являются источниками для изучения социальной структуры и уровня организации местных сообществ.