Нефтеперерабатывающий завод горел на Кубани

Минувшей ночью на НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание. К 05.40 пожар был ликвидирован. Причиной ЧП называют беспилотник.
Огонь на нефтеперерабатывающем заводе под Краснодаром вспыхнул в ночь на среду.
Местом происшествия стал Афипский НПЗ в Северском районе, там полыхала установка по перегонке мазута.
«Предварительная причина - прилет БПЛА»
– губернатор Вениамин Кондратьев
Пожарные, спасатели и представители экстренных служб работали над устранением пожара. Около пяти утра было локализовано возгорание на площади 100 кв м.
В 05.37 глава региона сообщил, что пожар на НПЗ полностью ликвидирован. Пострадавших в результате ЧП нет.
В мае под Краснодаром несколько раз фиксировались возгорания на нефтяных объектах - горел Ильский НПЗ, а также нефтебаза в Тамани. Ни один из инцидентов не привел к трагическим последствиям.