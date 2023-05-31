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Нефтеперерабатывающий завод горел на Кубани

Нефтеперерабатывающий завод горел на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Минувшей ночью на НПЗ в Краснодарском крае произошло возгорание. К 05.40 пожар был ликвидирован. Причиной ЧП называют беспилотник.

Огонь на нефтеперерабатывающем заводе под Краснодаром вспыхнул в ночь на среду.

Местом происшествия стал Афипский НПЗ в Северском районе, там полыхала установка по перегонке мазута.

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Пожарные, спасатели и представители экстренных служб работали над устранением пожара. Около пяти утра было локализовано возгорание на площади 100 кв м.

В 05.37 глава региона сообщил, что пожар на НПЗ полностью ликвидирован. Пострадавших в результате ЧП нет.

В мае под Краснодаром несколько раз фиксировались возгорания на нефтяных объектах - горел Ильский НПЗ, а также нефтебаза в Тамани. Ни один из инцидентов не привел к трагическим последствиям.

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