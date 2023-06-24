"Нефтчи" расстался с двумя легионерами, "Габала" осуществила первый трансфер лета

Опубликовано: 5:25, 24 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ряды бакинского футбольного клуба "Нефтчи" покинули два легионера. С одним из своих легионеров также рассталась "Габала".

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" покинули двое иностранных игроков. "Нефтяники" расстались с парагвайским полузащитником Сесаром Меза Колли и грузинским нападающим Вато Арвеладзе. Парагваец уже нашел себе новый клуб, он будет выступать за саудовский "Оход".

С одним из своих легионеров также рассталась "Габала". Из команды ушел один из ее лидеров, северомакедонский полузащитник Исник Алими. "Габала" также совершила свой первый летний трансфер. Им стал нигерийский хавбек Ахмед Исайя, с которым подписан однолетний контракт.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне "Нефтчи" с 68 очками занял 3-е место в чемпионате Азербайджана. "Габала", набравшая 50 очков, финишировала 4-ой. Команды также встречались друг с другом в финале национального кубка. Победу в нем одержала "Габала".