Названы инвестиции Азербайджана в Карабах

Опубликовано: 21:17, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За три года Азербайджан направил на восстановление Карабаха более $6,6 млрд. У региона огромный экономический потенциал, но для его реализации нужно завершить разминирование.

В Минфине Азербайджана назвали объемы инвестиций государства в Карабах. За три года в освобожденные территории было инвестировано свыше $6,6 млрд.

О том, сколько средств азербайджанское правительство направило на восстановление Карабаха, рассказал министр Самир Шарифов.

За три года на освобожденных территориях были разминированы значительные участки, продолжены дороги, отстроены села, ведется восстановление городов. Также стартовала программа «Большое возвращение», в рамках которой вынужденные беженца смогут вернуться на родину.

"С этой целью Азербайджан провел и продолжает проводить комплекс мероприятий, направленных на разминирование"

– Самир Шарифов

Министр подчеркнул, что у региона есть большой экономический потенциал, одним из преимуществ является географическое расположение.