Названы две версии причин крушения Ан-24 в Амурской области

Амурский губернатор рассказал о том, какие причины катастрофы самолета Ан-24 рассматриваются как наиболее вероятные. Одна из них - ошибка пилотов.

Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал возможные причины авиакатастрофы в районе Тынды.

"В настоящее время на месте катастрофы работают спасатели и следователи. Есть две основные версии происшествия: первая - это техническая неисправность, вторая - ошибка пилотов"

– Орлов

Он также сообщил, что состоялось заседание правкомиссии под председательством главы Минтранспорта Андрея Никитина. Ведется активная работа с родственниками погибших при крушении самолета.

Авиакатастрофа произошла накануне, самолет компании "Ангара" выполнял рейс Хабаровск-Благовещенск-Тында, перед посадкой в Тынде он перестал выходить на связь, а затем пропал с радаров. Обломки воздушного судна обнаружены неподалеку от аэропорта Тынды, выживших нет. На борту находились 49 человек.