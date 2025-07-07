Названа дата первого тестового морского рейса между Россией и Абхазией

Первый морской рейс между Сочи и Сухумом в тестовом режиме состоится в следующем месяце. По словам президента Абхазии, в будущем это станет отличным местом для проведения экскурсий.

Первый морской рейс между Сочи и Сухумом состоится 6 августа. Он пройдет в тестовом режиме, рассказал президент Абхазии Бадра Гунба.

Он подчеркнул, что морское сообщение не сможет составить конкуренцию другому транспорту, но станет хорошим вариантом для проведения экскурсий.

"Многие люди поедут на этом транспорте ради того, чтобы насладиться пейзажами"

- Бадра Гунба

Порты Сочи и Сухума уже приступили к подготовке инфраструктуры.

Напомним, что накануне Бадра Гунба провел встречу с первым замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко. Они обсудили, помимо прочего, тестовый запуск морского сообщения между Сочи и Сухумом. Первый рейс совершит "Комета 120М".