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Наводнение в Иране унесло минимум 4 жизни

Наводнение в Иране унесло минимум 4 жизни
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ливни вызвали наводнение и сход селей в одной из провинции Ирана. Погибли люди, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.

Наводнение и сход селей, вызванные сильными ливнями, привели к гибели людей в провинции Северный Хорасан в Иране, рассказали в спасательных службах.

Число жертв, по последним данным, составляет минимум четыре. Двое погибших в момент ЧП находились внутри автомобилей, передает Tasnim.

Кроме того, есть пропавшие без вести. Сколько именно человек не выходят на связь, не сообщается.

Сели также заблокировали как минимум 9 машин.

От последствий наводнения страдают жители как минимум 15 населенных пунктов. Из-за разгула стихии у них нет электричества, прервано газоснабжение. Материальный ущерб включает и гибель менее 400 голов скота.

В районы природного катаклизма направлены на помощь спасателям военнослужащие, а также участники "Басидж".

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