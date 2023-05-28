Наводнение в Иране унесло минимум 4 жизни

Ливни вызвали наводнение и сход селей в одной из провинции Ирана. Погибли люди, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре.
Наводнение и сход селей, вызванные сильными ливнями, привели к гибели людей в провинции Северный Хорасан в Иране, рассказали в спасательных службах.
Число жертв, по последним данным, составляет минимум четыре. Двое погибших в момент ЧП находились внутри автомобилей, передает Tasnim.
Кроме того, есть пропавшие без вести. Сколько именно человек не выходят на связь, не сообщается.
Сели также заблокировали как минимум 9 машин.
От последствий наводнения страдают жители как минимум 15 населенных пунктов. Из-за разгула стихии у них нет электричества, прервано газоснабжение. Материальный ущерб включает и гибель менее 400 голов скота.
В районы природного катаклизма направлены на помощь спасателям военнослужащие, а также участники "Басидж".