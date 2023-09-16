НАТО готовится к крупнейшим учениям со времен холодной войны

В будущем году страны НАТО проведут неподалеку от России учения, которые станут самыми крупными за многие десятилетия.
"В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны - Steadfast Defender ("Стойкий защитник")"
– глава Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр
Учения состоятся в начале года в ряде европейских стран - Германии, Польше, Латвии, Эстонии и Литве. Два государства имеют общую с Россией границу.
Планируется задействовать в маневрах свыше 40 тыс военнослужащих. Североатлантический альянс ждет "новая эра коллективной обороны", добавил Бауэр.
По сведениям издания Financial Times, маневры будут проводиться в феврале-марте, авиация совершить до 700 боевых вылетов, в Балтийском море задействованы будут свыше 50 кораблей.
Участником маневров станет Швеция, пока не получившая одобрения от Турции по вступлению в альянс.
Учения были анонсированы на полях конференции глав генштабов стран альянса.