Наставник "Ахмат" хочет провести массовую закупку игроков

Главный тренер "Ахмата" заинтересован в покупке этим летом 6-7 новых игроков. Он не исключает, что среди новичков команды будут футболисты сборной Казахстана, которую он до недавнего времени тренировал.

Главный тренер грозненского "Ахмат" Магомед Адиев рассказал о планах по усилению команды в текущее трансферное окно.

В интервью YouTube-каналу "Спорт Шредингера" он отметил, что заинтересован в приглашении 6-7 новых футболистов.

Наставник добавил также, что игроков сборной Казахстана, которую он возглавлял ранее, среди новичков команды не будет.

"Во-первых, они все на контрактах. Можно было бы рассмотреть, но, опять же, есть определенный бюджет на трансферы, который мне президент озвучил. И в этот бюджет я должен уложить 6-7 человек. Я попросил столько футболистов"

– Магомед Адиев

Он подчеркнул, что можно было бы пригласить и больше игроков, в том числе из национальной команды Казахстана, но ему необходимо уложиться в определенный бюджет.

"Можно было бы рассмотреть некоторых футболистов. Есть те, кого я мог бы рассмотреть. Если я почувствую, что мы этим бюджетом сможем уложиться, то я рассмотрел бы. Но я боюсь, что ценник будет высок, а мне надо уложиться. Загадывать не будем, но попробовать можно было бы"

– главный тренер грозненцев

Напомним, Адиев стал главным тренером сборной Казахстана в мае 2022 года. На прошлой неделе он покинул этот пост по семейным обстоятельствам, чтобы сосредоточиться на работе в "Ахмате", который он возглавил в апреле.

В сезоне 2023/24 "Ахмат" занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.