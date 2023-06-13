Накануне небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в российский триколор

Минувшим вечером самое высокое здание мира оделось в цвета российского триколора – такое решение приняла администрация небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае в честь Дня России.
Самое высокое здание мира – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) накануне вечером было подсвечено цветами российского флага.
"Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием", - говорится в сообщении администрации.
"Искренне желаем ему (русскому народу) счастья"
- администрация башни
Напомним, высота "Бурдж-Халифа" - 828 м. Башню традиционно подсвечивают по случаю праздников и других событий.