Накануне небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасили в российский триколор

Опубликовано: 6:32, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Минувшим вечером самое высокое здание мира оделось в цвета российского триколора – такое решение приняла администрация небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае в честь Дня России.

Самое высокое здание мира – небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) накануне вечером было подсвечено цветами российского флага.

"Сегодня вечером Бурдж-Халифа отмечает богатую историю, яркую культуру и выдающиеся достижения России. Желаем русскому народу памятного праздника и будущего, проложенного единством и процветанием", - говорится в сообщении администрации.

"Искренне желаем ему (русскому народу) счастья"

- администрация башни

Напомним, высота "Бурдж-Халифа" - 828 м. Башню традиционно подсвечивают по случаю праздников и других событий.