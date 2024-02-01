Найдены тела всех погибших из-за оползня в Алматы

Всех жителей дома в Алматы, который минувшей ночью буквально перевернул техногенный оползень, спасатели нашли мертвыми - сотрудники ДЧС города работали всю ночь, надеясь найти их живыми, но стихия не дала людям такого шанса.

Спасатели в Алматы нашли всех четверых жителей дома, который буквально снес на своем пути сокрушительный техногенный оползень – к сожалению, в катаклизме не выжил никто из них, сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

В поисках мужчины, женщины и их двоих подростков было задействовано максимальное число спасателей, многие из них участвовали в поисково-спасательных работах после землетрясений в Афганистане и Турции.

"Оползень буквально перевернул дом. Здесь сыграли роль крутизна склона, по которому сошла грязевая масса, и ее объем - более 3 тыс кубометров"

- представитель ДЧС города Гульдана Нурымбетова

Как полагают спасатели, причина оползня - подземная водопроводная труба, построенная хозспособом, порыв которой и вызвал подмыв грунта с последующим сходом оплывины объемом 3200 кубометров. Ситуацию усугубил и неправильно введенный ливневый отвод.

На чрезвычайное происшествие отреагировали местные власти, которые организуют проверку законности строительства домов, которые, возможно, создавали нагрузку на гору.

"Подключение частного сектора к коммуникациям в микрорайоне Тау-Самал хаотичное и, как следствие, небезопасное. Многие разводящие сети в частном секторе не соответствуют стандартам. Для того, чтобы в ближайшем будущем этот вопрос снять, с прошлого года мы приступили к разработке проекта по строительству разводящих сетей… потому что в горной местности на таких грунтах частные дома, которые пользуются септиками, небезопасны"

- аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин

Спасатели продолжают работы по разбору завалов, однако они осложнены большим объемом глинистой грязевой массы с наличием острых предметов, стекла, арматуры.

Невозможно в полном объеме использовать технику - подъезды к дому слишком узкие, приходится работать вручную.