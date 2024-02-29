Нахчыван провел первые военные учения в 2024 году

Отдельная общевойсковая армия, дислоцированная в Нахчыване, провела сегодня крупные военные учения, в которых участвовали все ее роды войск. Отрабатывалось ведение боевых действий в условиях радоиэлектронного противостояния, захваты передней линии вероятного противника и ликвидация подкреплений.

Сегодня в Нахчыване состоялись первые в этом году военные учения Отдельной общевойсковой армии Сухопутных войск Азербайджана. Они были направлены на повышение командно-штабной подготовки азербайджанских военнослужащих.

Учения начались с сигнала тревоги, по которому дислоцированные в Нахчыване соединения ВС Азербайджана прибыли из военных частей на учебные полигоны, где личный состав прошел медосмотр, получил оружие и задания в соответствии со специальностями.

Учения в Нахчыване охватили всю Отдельную общевойсковую армию, включая танковые части, артиллерию, соединения ПВО, авиацию и спецназ. Основной темой стало ведение боевых действий в условиях активной радиоэлектронной борьбы вероятного противника. Военным требовалось в соответствии с легендой оперативно подготовиться к боестолкновению, в том числе оценить условия для боя и состояние вражеских укреплений.

Спецназ выполнил серию атак на передовые пункты управления и боевые позиции вероятного противника, в процессе уничтожая его резервы и устраивая засады для подкреплений.

Помимо полевых учений также состоялось обучение в режиме онлайн. Командование внимательно наблюдало за всеми действиями личного состава Отдельной общевойсковой армии, дало оценку качеству выполнения учебных задач, а также оставило рекомендации по дальнейшему совершенствованию навыков военных.