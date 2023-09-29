Начальник загса в КЧР "произвел на свет" 55 несуществующих детей

В Карачаево-Черкесии (КЧР) завершилось расследование уголовного дела бывшего начальника районного отдела ЗАГС – ему инкриминируют 55 эпизодов должностных преступлений, сообщает Следственное управление СКР по региону.
Как выяснило следствие, предприимчивый чиновник придумал, как одновременно и поднять статистику рождаемости, и пополнить собственный карман – за соответствующее вознаграждение он делал незаконную госрегистрацию рождения детей, которые фактически не рождались. Ставки новоявленного "Чичикова" были небольшими – за 2021-2022 годы обвиняемый заработал чуть больше 300 тыс рублей, передает "Интерфакс".
"За взятки фигурант изготавливал и подписывал свидетельства и справки о рождении, содержащие заведомо ложные сведения, которые выдавал "матерям" для получения ими различных социальных выплат, гарантированных государством, в том числе материнского капитала"
- СК по КЧР
Теперь уже бывшему чиновнику придется ответить в суде сразу по четырем статьям – его обвиняют в получении взяток, ч. мелком взяточничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.