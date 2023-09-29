Начальник загса в КЧР "произвел на свет" 55 несуществующих детей

Опубликовано: 20:05, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правоохранители Карачаево-Черкесии уличили теперь уже бывшего начальника одного из районных загсов в том, что за взятки он выписывал всем желающим "липовые" справки о рождении детей.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) завершилось расследование уголовного дела бывшего начальника районного отдела ЗАГС – ему инкриминируют 55 эпизодов должностных преступлений, сообщает Следственное управление СКР по региону.

Как выяснило следствие, предприимчивый чиновник придумал, как одновременно и поднять статистику рождаемости, и пополнить собственный карман – за соответствующее вознаграждение он делал незаконную госрегистрацию рождения детей, которые фактически не рождались. Ставки новоявленного "Чичикова" были небольшими – за 2021-2022 годы обвиняемый заработал чуть больше 300 тыс рублей, передает "Интерфакс".

"За взятки фигурант изготавливал и подписывал свидетельства и справки о рождении, содержащие заведомо ложные сведения, которые выдавал "матерям" для получения ими различных социальных выплат, гарантированных государством, в том числе материнского капитала"

- СК по КЧР

Теперь уже бывшему чиновнику придется ответить в суде сразу по четырем статьям – его обвиняют в получении взяток, ч. мелком взяточничестве, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.