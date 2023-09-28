Дагестанская свадьба ценой в чужую машину

Опубликовано: 14:50, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молодой житель дагестанского Каспийска нашел оригинальный способ организовать свою свадьбу – для этого он продал чужую машину.

Хочется жениться, но денег на свадьбу нет – ситуация стара как мир, однако на Кавказе иные взгляды на решение этой казалось бы неразрешимой проблемы. Так и решил молодой житель Каспийска, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Он нашел в сети интернет объявление о продаже автомобиля и, предварительно созвонившись, поехал к продавцу. Ехать пришлось недалеко – от Каспийска до села Какашура, где жил продавец, выставивший на продажу свою "Ладу" за 110 тыс рублей, недалеко, передает "АиФ-Дагестан".

21-летний житель Каспийска сыграл на чувствах продавца – почти ровесника, пояснив тому, что пока не сможет отдать деньги за покупку из-за предстоящей свадьбы, но сразу завезет их после торжества, когда их будет в достатке. И попросил рассрочку.

Поверив ему, хозяин отдал ему документы и ключи от авто, которое жених чуть позже продал другому человеку. На вырученные от продажи "Лады" деньги он и сыграл свадьбу.

Теперь правоохранители подозревают его в мошенничестве – автомобиль у нового покупателя конечно изъяли и передали настоящему владельцу, а вот решать финансовые вопросы с новым его покупателем предстоит новобрачному.