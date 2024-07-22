Вестник Кавказа

На восстановление освобожденных территорий в Азербайджане выделят почти $2,5 млрд

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане продолжают восстанавливать освобожденные районы. На эти цели в следующем году власти республики собираются потратить в районе $2,5 млрд.

В 2025 году Азербайджан планирует выделить 4 млрд манатов (около $2,4 млрд) на работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. Об этом заявил 24 сентября премьер-министр республики страны.

Согласно информации Кабмина, Али Асадов также рассказал, что с 2020 года на восстановление освобожденных от оккупации районов было направлено примерно 17,5 млрд манатов (около $10,3 млрд).

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