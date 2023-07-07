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На Ставрополье потратят на обновление подстанции свыше 100 млн рублей 

На Ставрополье потратят на обновление подстанции свыше 100 млн рублей 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На реконструкцию подстанции "Изобильная", построенной более 60 лет назад, потратят свыше одной сотни миллионов рублей. К настоящему времени ряд работ уже завершен.

Реконструкция подстанции "Изобильная" обойдется ПАО "Россети Северный Кавказ" в 100 млн рублей. Об этом рассказали в самой компании. 

"Питающий центр, где с сентября прошлого года активно велись работы, обеспечивает электроэнергией порядка 14 тыс. жителей шести населенных пунктов, крупные сельскохозяйственные, перерабатывающие, агропромышленные и производственные предприятия округа" 

– заявили в компании.

Там отметили, что к настоящему времени на подстанции, построенной в Ставропольском крае в 60-е годы XX века, специалисты уже обновили систему телемеханики и оборудование распределительного устройства. Помимо этого, там завершено обустройство территории.

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