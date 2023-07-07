На Ставрополье потратят на обновление подстанции свыше 100 млн рублей 

Опубликовано: 17:46, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На реконструкцию подстанции "Изобильная", построенной более 60 лет назад, потратят свыше одной сотни миллионов рублей. К настоящему времени ряд работ уже завершен.

Реконструкция подстанции "Изобильная" обойдется ПАО "Россети Северный Кавказ" в 100 млн рублей. Об этом рассказали в самой компании.

"Питающий центр, где с сентября прошлого года активно велись работы, обеспечивает электроэнергией порядка 14 тыс. жителей шести населенных пунктов, крупные сельскохозяйственные, перерабатывающие, агропромышленные и производственные предприятия округа"

– заявили в компании.

Там отметили, что к настоящему времени на подстанции, построенной в Ставропольском крае в 60-е годы XX века, специалисты уже обновили систему телемеханики и оборудование распределительного устройства. Помимо этого, там завершено обустройство территории.