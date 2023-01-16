На Ставрополье обнаружили уникальный артефакт раннего железного века

В Ставропольском крае во время археологических раскопок были обнаружены артефакты бронзового и железного веков. На месте древнего кургана найдены бронзовые предметы, керамика и металлические изделия.

На месте древнего кургана в Новоселицком округе Ставропольского края археологами обнаружены ценные артефакты раннего железного века. Информация об этом была опубликована на сайте Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия.

В процессе раскопок были найдены предметы бытового обихода того времени.

"На данный момент изучено пять комплексов, относящихся к эпохе среднего бронзового века и три комплекса, относящихся к эпохе раннего железного века, к сарматской общности археологических культур. Среди находок — керамическая посуда, изделия из бронзы и камня, в том числе, топор каменный, керамические сосуды, изделия из бронзы (нож, стрекало, шило)"

– Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия

Сообщается, что могильник в Новоселицком округе относится к 3-2 векам до нашей эры.

Ранее сообщалось, что специалистам удалось выяснить, кто населял эту местность ранее. Во время среднего бронзового века здесь жили кочевники, которые возводили на территории нынешнего округа курганы. Это позволяет ученым изучать быт и традиции древних народов.