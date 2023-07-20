РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

На полках российских магазинов есть любые товары – соцопрос

На полках российских магазинов есть любые товары – соцопрос
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Западные санкции практически не сказались на ассортименте товаров в российских продовольственных и промтоварных магазинов, а часть покупателей даже отмечает выросшее разнообразие товаров, показал соцопрос ВЦИОМ.

Ассортимент товаров в российских торговых центрах и магазинах розничной торговли продуктами питания и товарами народного потребления за последние полгода практически не изменился, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как считает 61% россиян, ни продуктов питания, ни хозяйственных товаров, ни одежды и обуви в российских магазинах за последних полгода не стало меньше, дефицита чего-либо нет, а 10% опрошенных считают, что ассортимент даже стал богаче. Конечно, не обошлось без пессимистов: 23% опрошенных все же считают, что выбор все же стал беднее, передает РИА Новости.

Тем не менее, каждый второй россиянин (49%) уверен, что в торговых центрах можно найти необходимое, а 42% считают, что в торговых точках можно найти любой товар. Что касается дефицита, то отсутствие его заметили лишь 6% опрошенных.

Турция стала второй по импорту в Россию

Турция стала второй по импорту в Россию

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
765 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version