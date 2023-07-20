На полках российских магазинов есть любые товары – соцопрос

Опубликовано: 11:33, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Западные санкции практически не сказались на ассортименте товаров в российских продовольственных и промтоварных магазинов, а часть покупателей даже отмечает выросшее разнообразие товаров, показал соцопрос ВЦИОМ.

Ассортимент товаров в российских торговых центрах и магазинах розничной торговли продуктами питания и товарами народного потребления за последние полгода практически не изменился, показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как считает 61% россиян, ни продуктов питания, ни хозяйственных товаров, ни одежды и обуви в российских магазинах за последних полгода не стало меньше, дефицита чего-либо нет, а 10% опрошенных считают, что ассортимент даже стал богаче. Конечно, не обошлось без пессимистов: 23% опрошенных все же считают, что выбор все же стал беднее, передает РИА Новости.

Тем не менее, каждый второй россиянин (49%) уверен, что в торговых центрах можно найти необходимое, а 42% считают, что в торговых точках можно найти любой товар. Что касается дефицита, то отсутствие его заметили лишь 6% опрошенных.