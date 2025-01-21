Вестник Кавказа

На поддержку фермеров выделят свыше 1 млрд рублей в Северной Осетии

На поддержку фермеров выделят свыше 1 млрд рублей в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сельхозпроизводители Северной Осетии получат поддержку от местных властей. В течение года власти намерены направить на эти цели свыше 1 млрд рублей.

Власти Северной Осетии намерены в 2025 году направить на поддержку фермеров более 1 млрд рублей. Об этом сказано в сообщении, распространенном 4 февраля пресс-службой главы и правительства региона.

"Мы видим реальные результаты этой работы: на территории республики открываются современные производства и модернизируются действующие. Главная задача - обеспечить наших жителей качественными сельхозпродуктами" – председатель республиканского правительства Борис Джанаев

Он также заявил о необходимости масштабной работы, направленной на расширение мер поддержки сельхозпроизводителей в целях развития данной отрасли и внедрения новых культур.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Садоводы Ставрополья получат государственную поддержку

Садоводы Ставрополья получат государственную поддержку

Ставрополье будет обрабатывать поля адаптированными удобрениями

Ставрополье будет обрабатывать поля адаптированными удобрениями

Плантация фундука в Северной Осетии вырастет вдвое

Плантация фундука в Северной Осетии вырастет вдвое

Яблоки КБР побили рекорд по урожаю

Яблоки КБР побили рекорд по урожаю

Азербайджан увеличил экспорт чая за прошлый год

Азербайджан увеличил экспорт чая за прошлый год

Мандарины приносят Абхазии 1 млрд рублей при экспорте в Россию

Мандарины приносят Абхазии 1 млрд рублей при экспорте в Россию

Первые отечественные бананы могут появиться в 2025 году

Первые отечественные бананы могут появиться в 2025 году

В каких сферах Азербайджан и Иран будут развивать сотрудничество?

В каких сферах Азербайджан и Иран будут развивать сотрудничество?

Бизнес Грузии и России объединится в новой организации

Бизнес Грузии и России объединится в новой организации

В Кабардино-Балкарии заложили более 900 га садов

В Кабардино-Балкарии заложили более 900 га садов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы