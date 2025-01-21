На поддержку фермеров выделят свыше 1 млрд рублей в Северной Осетии

Сельхозпроизводители Северной Осетии получат поддержку от местных властей. В течение года власти намерены направить на эти цели свыше 1 млрд рублей.

Власти Северной Осетии намерены в 2025 году направить на поддержку фермеров более 1 млрд рублей. Об этом сказано в сообщении, распространенном 4 февраля пресс-службой главы и правительства региона.

"Мы видим реальные результаты этой работы: на территории республики открываются современные производства и модернизируются действующие. Главная задача - обеспечить наших жителей качественными сельхозпродуктами" – председатель республиканского правительства Борис Джанаев

Он также заявил о необходимости масштабной работы, направленной на расширение мер поддержки сельхозпроизводителей в целях развития данной отрасли и внедрения новых культур.