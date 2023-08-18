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На одном из шоссе в Грузии ограничили движение транспорта из-за камнепада

На одном из шоссе в Грузии ограничили движение транспорта из-за камнепада
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Накануне на одной из трасс в Тбилиси сошел камнепад. В связи с этим городские власти приняли решение временно ограничить движение на данном участке.

На шоссе Чабуа Амиреджиби в Грузии ограничили движение автотранспорта после вчерашнего камнепада. Об этом сообщили в мэрии Тбилиси.

Там отметили, что сделанная много лет назад сетка больше не соответствует требованиям безопасности, поэтому в скором времени ее обновят. Соответствующие работы уже начались.

Что произошло?

Вечером 17 августа с одного из склонов, который располагается возле выходящего на улицу Цинцадзе тоннеля, произошел камнепад. В городской мэрии отметили, что на данном участке это произошло впервые. Специалисты изучат проблемное место, после чего будет проведет ряд необходимых мероприятий.

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