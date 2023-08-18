На одном из шоссе в Грузии ограничили движение транспорта из-за камнепада

Накануне на одной из трасс в Тбилиси сошел камнепад. В связи с этим городские власти приняли решение временно ограничить движение на данном участке.
На шоссе Чабуа Амиреджиби в Грузии ограничили движение автотранспорта после вчерашнего камнепада. Об этом сообщили в мэрии Тбилиси.
Там отметили, что сделанная много лет назад сетка больше не соответствует требованиям безопасности, поэтому в скором времени ее обновят. Соответствующие работы уже начались.
Что произошло?
Вечером 17 августа с одного из склонов, который располагается возле выходящего на улицу Цинцадзе тоннеля, произошел камнепад. В городской мэрии отметили, что на данном участке это произошло впервые. Специалисты изучат проблемное место, после чего будет проведет ряд необходимых мероприятий.