На Москву надвигается опасный туман

Опубликовано: 17:24, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В столичном регионе постепенно теплеет, но такое потепление после серьезного похолодания несет новую напасть: нынешней ночью на Москву и Подмосковье ляжет "опасный" туман, предупреждают синоптики.

Синоптики объявили в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности, причиной которого станет туман, который окутает столичные дороги уже сегодня вечером, предупреждает Гидрометцентр России.

"Туман. Период предупреждения с 21:00 14 июля до 9:00 15 июля"

- Гидрометцентр России

Такое явление вполне типично для резкой смены погоды, тем более, что последние дни, особенно накануне, регион заливал нудный многочасовой дождь, обильно пропитавший землю влагой.

Пасмурно, но практически без дождей было и сегодня – тем не менее, заметно потеплело, давление стало расти, так что опасения синоптиков вполне оправданы.