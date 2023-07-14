Погода в Москве вернется к летним нормам

Опубликовано: 7:11, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве: не исключены кратковременные дожди, воздух будет прогреваться до +22 градусов.

Накануне столичный регион утопал в дождях, которые продлились вплоть до раннего утра. Однако в пятницу синоптики Гидрометцентра поделились обнадеживающим прогнозом: сегодня в Москве будет значительно теплее – столбики термометров поднимутся до +22. Дожди также не исключены, но слабые и кратковременные.

«Днем в столице будет 20-22 градуса тепла, в ночь на субботу - до плюс 13 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба»

– Гидрометцентр

В Московской области воздух прогреется до плюсовых 17-22 градусов, ночью будет значительно прохладнее – плюс 10 градусов.