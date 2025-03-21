Вестник Кавказа

На модернизацию аэропортов в СКФО направят более 35 млрд рублей

На модернизацию аэропортов в СКФО направят более 35 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ряд аэропортов в СКФО ждет модернизация. Правительство направит на обновление транспортной инфраструктуры более 35 млрд рублей.

Власти РФ планируют провести модернизацию ряда аэропортов Северо-Кавказского федерального округа. Правительство страны готово направить на реализацию проекта свыше 35 млрд рублей в течение пяти лет, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт. 

"На территории СКФО в рамках федпроекта "Развитие опорной сети аэродромов" предусмотрена модернизация аэродромной инфраструктуры, кроме Минеральных Вод - в Грозном, Махачкале, Ставрополе и Нальчике. Общий объем финансирования объектов Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года за счет всех источников составит 35,7 млрд рублей" 

– Роман Старовойт

Сообщается, что работы по модернизации воздушных гаваней Грозного и Махачкалы завершатся в течение двух лет.

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