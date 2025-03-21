На модернизацию аэропортов в СКФО направят более 35 млрд рублей

Ряд аэропортов в СКФО ждет модернизация. Правительство направит на обновление транспортной инфраструктуры более 35 млрд рублей.
Власти РФ планируют провести модернизацию ряда аэропортов Северо-Кавказского федерального округа. Правительство страны готово направить на реализацию проекта свыше 35 млрд рублей в течение пяти лет, сообщил глава Минтранса Роман Старовойт.
"На территории СКФО в рамках федпроекта "Развитие опорной сети аэродромов" предусмотрена модернизация аэродромной инфраструктуры, кроме Минеральных Вод - в Грозном, Махачкале, Ставрополе и Нальчике. Общий объем финансирования объектов Северо-Кавказского федерального округа до 2030 года за счет всех источников составит 35,7 млрд рублей"
– Роман Старовойт
Сообщается, что работы по модернизации воздушных гаваней Грозного и Махачкалы завершатся в течение двух лет.