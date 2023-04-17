На месте старого аэропорта Ростова будет правительственный квартал

Опубликовано: 4:28, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Правительство Ростовской области получит новые здания, которые займут часть территории старого городского аэропорта, сообщил глава Минстроя региона Юрий Сильвестров.

На месте старого аэропорта Ростова-на-Дону, которое будет застраиваться домами, вырастет не только жилой квартал, но и новый квартал для правительства области, сообщил министр строительства, архитектуры и территориального развития донского региона Юрий Сильвестров.

Масштабное строительство на освободившихся землях начнется уже в этом 2023 году. В состав правительственного квартала войдет комплекс административных зданий, здесь же расположится и здание государственного архива Ростовской области, поведал чиновник, передает "АиФ-Ростов".

Остальную часть новой территории займут жилые дома - они будут объединены в три микрорайона и один жилой квартал, а к 2028 году здесь построят пять детских садов, две школы, взрослую и детские поликлиники и пожарную часть.

Уже в следующем 2025 году здесь будет разбит городской парк, в котором будут отдыхать жильцы новостроек. Застройка продлится по 2040 год.