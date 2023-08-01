На "Махар" в Карачаево-Черкесию приедут две сотни активистов

Опубликовано: 15:44, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Через три недели в КЧР стартует форум "Махар". В этом году в нем будут участвовать свыше двух сотен активистов.

В Карачаево-Черкесию на всероссийский форум "Махар-2023" приедут 200 активистов студенческих и молодежных организаций со всей страны. Об этом рассказали во вторник в правительстве региона.

Мероприятие начнется 21-го августа, а завершится 28-го.

У участников форума будет возможность улучшить свои навыки в различных областях, включая социальное проектирование, молодежный и студенческий туризм, а также творчество.

Мероприятие пройдет при поддержке руководителя республики и Росмолодежи.