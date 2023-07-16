В горах Карачаево-Черкесии прошло первенство РФ по альпинизму

Опубликовано: 20:58, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Карачаево-Черкесии закончились всероссийские состязания альпинистов, победителем оказалась группа спортсменов из Красноярского края, а второе и третье места заняли скалолазы из Санкт-Петербурга.

В эти выходные в горах Карачаево-Черкесии, в ущелье Узункол завершилось двухнедельное первенство РФ по альпинизму. Первое место по результатам состязаний взяла группа из Красноярского края, набрав 14,3 балла.

Для этого красноярским альпинистам Алексею Мехову, Артему Пивоварчику и Василию Терехину пришлось совершить три восхождения высоких категорий сложности 5Б и 6А за наиболее короткое время.

Второе и третье место забрали альпинистские группы из Санкт-Петербурга – у одной из них в зачете 14,1 балла, у другой 13,2 балла.

Как пишет ТАСС, в этом году впервые в российском первенстве по альпинизму участвовала полностью женская группа, добравшись до 13 позиции.

Всего в первенстве участвовали 17 групп из 15 субъектов РФ. Альпинистам было предложено покорить на выбор до 18 маршрутов по Узунколу, и состязания велись в марафонском режиме. По традиции соревнования организовала российская Федерация альпинизма при поддержке Минспорта РФ и Минспорта КЧР.