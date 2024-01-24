На карантин по ОРВИ отправили восемь школ Астрахани

Грипп и ОРВИ, резко активизировавшиеся в Астрахани, заставили местное управление Роспотребнадзора отправить на карантин учеников сразу восьми городских школ.

В Астрахани отмечен взрывной рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, приостановлен учебный процесс в восьми школах города, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"По состоянию на 1 февраля приостановлен образовательный процесс в очной форме сроком на семь дней в восьми образовательных учреждениях Астрахани, в том числе в трех - частично переведены на дистанционный формат обучения 14 классов"

- Роспотребнадзор по Астраханской области

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в последнюю неделю января составил 11,71%, причем - во всех возрастных группах. Больше всего прирост отмечается среди детей 3-6 лет (на 18,31%) и 7-14 лет (на 17,66%), передает "Интерфакс".

Что касается Астраханской области, заболеваемость здесь ниже эпидпорога на 15,8%, а среди населения циркулируют вирусы гриппа и негриппозной этиологии.